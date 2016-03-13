Размещение обьявлений на Авито

Публикация объявлений на Авито в течении месяца. Будут даны примерные тексты и фотографии, по четырем основным темам, затем придется только изменяя немного тексты повторять объявления.

с 8 утра до 01,00 ночи. по 4-6 объявлений в час. Примерно по 100 объявлений в день, кол-во будет проверяться. Оплата от 3 руб. за одно объявление.

В месяц выходит от 10 000 р. Оплата еженедельная.