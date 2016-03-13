Требуется контент менеджер на сайт посвященный Counter-Strike 1.6. Сайт работает на wordpress CMS. Кандидат должен быть действующим игроком CS 1.6 и соответственно уметь пользоваться графическими редакторами и wordpress CMS. В обязанности контент-менеджера ...
Размещение объявлений в марте
Необходимо подать объявления на Авито в марте.
Оплата за не забаненные объявления и аккаунты.
Опыт ОБЯЗАТЕЛЕН. Смена Ай-пи адреса и всё такое-прочее.
От вас, внятные тарифы поштучно.
Только Иркутск и рядом, потому что, передаем сим-карты. Или ваш, вариант с обоснованием.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $145Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добавить объявления на сайт (42 шт). Для заполнения 8-10 полей. Объявления взять на сайтах (адреса дам). Зарегистрироваться под разными логинами (на каждый по 7 объявлений)-регистрация простая :)Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго времени. Нужно оформить текстовые страницы сайта (уже размещены). Добавить тематические картинки, оформить перечни и заголовки шрифтами, добавить графические элементы. Одним словом сделать текст более воспринимаемым глазом и приятным к чтению. ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу контент-менеджера для наполнения информационного сайта. Что необходимо делать: Вы получаете текст средним объемом 7000 символов б.п. Его необходимо прочитать, исправить ошибки и опечатки. Подобрать, изображения к тексту (5-7 штук). Далее ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Собрать 50 пабликов вконтакте в нашей тематике с соц. сетей "Вконтакте" и договориться о размещении информации о проекте. Формат подачи в таблице с колонками имя автора, охват (просмотры и уникальные посещения за месяц) бюджет, ...Закрыт9 лет назад
Публикация объявлений на Авито в течении месяца. Будут даны примерные тексты и фотографии, по четырем основным темам, затем придется только изменяя немного тексты повторять объявления. с 8 утра до 01,00 ночи. по ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищется адекватный человек со знанием английского. Нужно разместить рекламные объявления на форумах и в течение пары дней принимать заказы. Приветствуется умение работать с разными электронными валютами. Возможно долгосрочное сотрудничество.Закрыт9 лет назад
Добрый день. Ищу редактора для размещения объявлений через автоматизированную систему. В чём заключается суть работы: 1. открыть список товаров, см. первую картинку, нажать напротив товара ссылку "Дать объявление" ...Наполнение сайтов14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходимо добавить порядка 100 отзывов к товарам в интернет -магазине. Возможно, потребуется активация написанного. Сайт на Джума. Требований особых нет. Осмысленный кусок текста, не более того. Цена за всю работу.Закрыт9 лет назад
Яндекс.Маркет не пропускает магазин вследствие "-Указание слов, не относящихся к названию и описанию товарного предложения На изображении, прикрепленном к товарному предложению, Вы указали: "NEW"" Необходимо найти эти товары в админке сайта (Друпал) и заменить ...Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт9 лет назад