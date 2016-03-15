Требуется контент менеджер на сайт посвященный Counter-Strike 1.6. Сайт работает на wordpress CMS. Кандидат должен быть действующим игроком CS 1.6 и соответственно уметь пользоваться графическими редакторами и wordpress CMS. В обязанности контент-менеджера ...
Размещение отзывов на сайтах
Добрый день.
Мне нужен, человек. Который найдет людей и обьяснит задачу другим 5-10 людям.
Задание написание отзывов на сайтах недвижимости. на таких сайтах как booking. agoda , homeaway.ru https://tripadvisor.ru/
Схема. Я вам отправляю деньги. Вы делаете и оплачиваете бронь на сайте и после этого пишите отзыв. Все.
Одному человеку нужно будет зарегистрироваться на 4 сайтах (регистрация через соц сети или почту) и сделать там по одному отзыву. Пишите цену за 4 отзыва. Отзывы уже есть их нужно взять с другого сайта.
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