Размещение отзывов на сайтах

Добрый день.

Мне нужен, человек. Который найдет людей и обьяснит задачу другим 5-10 людям.

Задание написание отзывов на сайтах недвижимости. на таких сайтах как booking. agoda , homeaway.ru https://tripadvisor.ru/

Схема. Я вам отправляю деньги. Вы делаете и оплачиваете бронь на сайте и после этого пишите отзыв. Все.

Одному человеку нужно будет зарегистрироваться на 4 сайтах (регистрация через соц сети или почту) и сделать там по одному отзыву. Пишите цену за 4 отзыва. Отзывы уже есть их нужно взять с другого сайта.