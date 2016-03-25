Добавить вручную объявления из Авито на другую доску объявлений

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Завершен6 заявок167 просмотров

Нужно добавить 150 объявлений из Авито в другую доску объявлений. Пишите цену и оставляйте скайп. Это автомобильная доска объявлений, где кроме текстового описания есть несколько фотографий.

Ожидаю уложиться 1 фирма = 3 руб.

9 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

igormartynuk1812
Игорь 
34 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$2
2 дня
Доволен работой. Выполнил большую рутиную работу и облегчил многих людям жизнь!
Отличный заказчик, четко обозначил задачу, оплату произвел своевременно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

igormartynuk1812
Игорь 
34 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад