Нужно добавить 150 объявлений из Авито в другую доску объявлений. Пишите цену и оставляйте скайп. Это автомобильная доска объявлений, где кроме текстового описания есть несколько фотографий. Ожидаю уложиться 1 фирма = 3 ...
Посты на форумах
Нужны посты на форумах. Тема недвижимость в Испании. Посты только в тематических топиках (Недвижимость, Туризм, Эмиграция). Проект длительный. Обязательно указывайте в заявке стоимость одного поста и Ваш скайп.
Заявки фрилансеров
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