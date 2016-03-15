Добавление отзывов на сайт

$6
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт2 заявки105 просмотров

Необходимо добавить порядка 50 отзывов, можно брать из интернета и слегка адаптировать для магазина. Жду предложений. Цена за весь объем.

9 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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