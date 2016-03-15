Заполнитель аккаунтов в ВК

Примерно 400 пунктов вот в таком виде https://yadi.sk/i/R_vQ1cd2qCbCo В первом столбике URL события из архива http://www.yotaspace.ru/archive.html?month=9&year=2013 Во втором – 128.199.44.55/slag ( где slag второй столбик из файла https://yadi.sk/d/zokM4RdApn9TF) На выходе – текстовый файл как ...