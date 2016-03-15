Контент-менеджер для наполнения сайта

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Закрытнет заявок129 просмотров

Ищу контент-менеджер для наполнения сайта сантехники на Битрикс. 

Заполняется все полностью: хар-ки, фото, все мета теги. Описание пишется уникальное 800-1000 зн.

За одну полностью заполненную карточку оплата 30 руб. Объем большой, работа на месяц.

9 лет назад
elinak1989
Элина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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