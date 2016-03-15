Необходимо добавить порядка 50 отзывов, можно брать из интернета и слегка адаптировать для магазина. Жду предложений. Цена за весь объем.
Наполнение Интернет-магазина сантехники ( opencart 1.5.5)
Выбирается несколько исполнителей, все подробности в файле.
Цена указана за 11 товаров. ( из-за округления цены на сайте)
Общее количество товаров >1000.
Быстрее отвечаю в скайпе.
Заявки фрилансеров
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