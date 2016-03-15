Требуется собрать информацию о 10 платежных системах, в которых можно принимать платежи.

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Информацию ищем в интернете или путем связи с каждой платежной системой по телефону.

Информация заносится в обычную таблицу в Excel.

Телефонные разговоры оплачиваются.

Оплата почасовая - 80 рублей в час.

Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) в viber? в whatsapp? скайп? аську?

Спасибо!