Необходимо собрать базу контактов по следующим критериям: Интересуют компании работающие на рынке B2C в г. Владивосток. Сферы: Медицинские услуги, услуги косметологии, салоны красоты, ремонт бытовой техники, интернет магазины, рестораны (преимущественно, у ...
Требуется собрать информацию о 10 платежных системах
Требуется собрать информацию о 10 платежных системах, в которых можно принимать платежи.
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Информацию ищем в интернете или путем связи с каждой платежной системой по телефону.
Информация заносится в обычную таблицу в Excel.
Телефонные разговоры оплачиваются.
Оплата почасовая - 80 рублей в час.
Также напишите удобный способ быстрой связи (и контакты в нем) в viber? в whatsapp? скайп? аську?
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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