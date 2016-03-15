Cбор базы контактов

Необходимо собрать базу контактов по следующим критериям:

Интересуют компании работающие на рынке B2C в г. Владивосток.

Сферы: Медицинские услуги, услуги косметологии, салоны красоты, ремонт бытовой техники, интернет магазины, рестораны (преимущественно, у которых есть доставка еды, или крупные известные рестораны) и т.п.

Критерий отбора - сайт компании не проходит проверку на адаптивность к мобильным устройствам. Проверку сайта можно делать по ссылке: https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/

Желательно выбирать компании имеющие конкурентов с адаптивным сайтом.

В помощь портфолио компаний по разработке сайтов например:

http://design.farpost.ru/portfolio/

http://vcrt.ru/works/sites/?author=&year=2012

Данные для формирования базы:

1. Сайт

2. Название компании

3. Контактный телефон (по возможности контакты администрации или руководства)

4. Email

Пример базы во вложении.