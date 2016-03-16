Требуется контент-менеджер!

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки177 просмотров

Требуется контент-менеджер для оформления мероприятий на сайте по шаблону. 

Образец оформления: https://ticketbest.ru/event/258414

Надо найти описание, картинки и видеоматериалы. Навык обработки изображений для редактирования афиш. Чувство стиля, непременно). Примерно 100-150 мероприятий.

Жду Ваши предложения с расценками!

9 лет назад
paveladler
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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