Вбить артикули товаров в магазине

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен13 заявок222 просмотра

Есть интернет магазин, там нужно вбить артикули для 300+- товаров(откуда брать артикули я дам).

Пишите цену работы и срок(важно сделать за неделю!)

Задача очень простая ничего придумывать не нужно, открыл товар, нашел артикуль, скопировал его вставил сохранил.

Жду предложений!

9 лет назад
antonio_86
Антон 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$10
1 день
Сотрудничали с Александром впервые, человек достаточно хорошо и быстро осваивается в движке сайта, не пришлось долго и нудно объяснять как и что... По срокам - уложился раньше срока, за что отдельное спасибо. И самое главное, после того, как задачу оплатил(нужно было вбить 466 артикулей товаров и я проверял выборочно), через 2-3 дня нашел пару ошибок(когда писал парсер), написал Александру(честно скажу, обычно реакция фрилансеров после оплаты "ты задачу принял, гуляй..."), он согласился, что было допущено пару мелких ошибок и перепроверил ВСЕ артикули еще раз! За что ему отдельное спасибо! Добавил Александра в свой White LIST, буду обращаться еще! Всем рекомендую, как ответственного и порядочного исполнителя!
Отличный заказчик. Подробно объяснил задание, всегда на связи. Рекоменду.

Заявки фрилансеров

sasha2106
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад