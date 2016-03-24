Вбить артикули товаров в магазине

Сотрудничали с Александром впервые, человек достаточно хорошо и быстро осваивается в движке сайта, не пришлось долго и нудно объяснять как и что... По срокам - уложился раньше срока, за что отдельное спасибо. И самое главное, после того, как задачу оплатил(нужно было вбить 466 артикулей товаров и я проверял выборочно), через 2-3 дня нашел пару ошибок(когда писал парсер), написал Александру(честно скажу, обычно реакция фрилансеров после оплаты "ты задачу принял, гуляй..."), он согласился, что было допущено пару мелких ошибок и перепроверил ВСЕ артикули еще раз! За что ему отдельное спасибо! Добавил Александра в свой White LIST, буду обращаться еще! Всем рекомендую, как ответственного и порядочного исполнителя!