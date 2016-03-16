Требуется разместить по 4 новости на 30 разных сайтах

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт6 заявок188 просмотров

Описание задачи 

Требуется разместить по 4 новости на 30 разных сайтах:

Картинка (из фотобанка) + текст.  

Текст при необходимости нужно оформить по абзацам, выделить болдом заголовки. 

CMS различные (Wordpress, Joomla, 1c-Bitrix, DLE, ModX...) 

Требования к исполнителю 

- Навыки работы с известными CMS (Wordpress, Joomla, DLE, 1с-Битрикс, Netcat, UMI) 

- Понимание HTML, хотя бы на уровне оформления текста 

- Аккуратности и внимательность 

- Ответственность и пунктуальность 

- Сертификат контент-менеджера CMS как плюс

DLEHTMLJoomlaMODXWordPress
9 лет назад
ekaterinab90
Екатерина 
34 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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