Добрый день, коллеги! Требуется разместить отзывы о компании, алгоритм работы следующий: 1) Отзывы уже написаны 2) Список площадок отобран 3) График размещения составлен От ...
Наполнить сайт на джумле компонент K2
Текст есть, есть структура, есть инструкция как наполнять.
Нужно добавить текст (нужно разделить куски текста и логически добавить его в структуру, пример как на дизайне). Добавить мета-данные (ключевые запросы есть). Краткое описание можно взять из текста.
Создать галереи, согласно темам примеров работ. Не везде есть картинки, нужно будет подогнать поискать, согласно размерам (размеры есть в верстке) либо уменьшить, при этом не теряя в качестве. Все картинки должны быть яркие и логически подходить к темам.
Наполнить сайт по примерам страниц, которые там уже есть, потом лишнее удалить.
В общем полностью подготовить сайт к запуску. Тексты не для всех страниц ещё готовы, они в процессе написания, когда они будут готовы, я ещё раз закажу у вас услугу.
Интересует один человек, начать нужно в течении часа, сегодня закончить. Текстов 17-20, но нужно подобрать картинки, если я вам их не предоставила.
Интересует один человек, не команда. Оплата на Яндекс Деньги. Общение через скайп (письменно), предоплата, если есть отзывы.
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