Наполнить сайт на джумле компонент K2

Текст есть, есть структура, есть инструкция как наполнять.

Нужно добавить текст (нужно разделить куски текста и логически добавить его в структуру, пример как на дизайне). Добавить мета-данные (ключевые запросы есть). Краткое описание можно взять из текста.

Создать галереи, согласно темам примеров работ. Не везде есть картинки, нужно будет подогнать поискать, согласно размерам (размеры есть в верстке) либо уменьшить, при этом не теряя в качестве. Все картинки должны быть яркие и логически подходить к темам.

Наполнить сайт по примерам страниц, которые там уже есть, потом лишнее удалить.

В общем полностью подготовить сайт к запуску. Тексты не для всех страниц ещё готовы, они в процессе написания, когда они будут готовы, я ещё раз закажу у вас услугу.

Интересует один человек, начать нужно в течении часа, сегодня закончить. Текстов 17-20, но нужно подобрать картинки, если я вам их не предоставила.

Интересует один человек, не команда. Оплата на Яндекс Деньги. Общение через скайп (письменно), предоплата, если есть отзывы.