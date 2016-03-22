Уважаемые специалисты. Нужно честно и качественно выполнить сбор данных по меню сайтов-пиццерий города Краснодара. Сделал бы и сам, нет свободного времени. Работа на внимательность . Буду делать выборочную проверку. Формат ...
Спарсить каталог товаров и залить в opencart
Нужно спарсить каталог товаров и сделать заливку в opencart
Урл сайта-донора в ЛС.
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