Сбор данных по меню в ресторанах города

Уважаемые специалисты.

Нужно честно и качественно выполнить сбор данных по меню сайтов-пиццерий города Краснодара.

Сделал бы и сам, нет свободного времени. Работа на внимательность . Буду делать выборочную проверку.

Формат анализа - заполнение шаблона в Excel (google docs) по уже готовому списку пиццерий (около 50 шт) в Краснодаре.

Например, название пиццы, цена, типы размеров, состав ингридиентов (если указан на сайте) и не.др.

Файл для редактирования и скачивания доступен скоро будет открыто по ссылке.

P.S. Подобные работы будут регулярно в разных аспектах, поэтому сотрудничество долгосрочное.