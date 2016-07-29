Нужны 5-6 статей по медицинской тематике. Есть СЯ. На выходе хочу статьи для людей + title + description Цена 60 рублей за 1000 символов. Для начала 30 000 символов как раз ...
Подготовить продающий текст для главной страницы отеля
Необходимо написать продающий текст для главной страницы отеля.
Присылайте стоимость, примеры своих работ по отельной или схожей тематике в личку.
Требования к тексту: 4500 символов, вхождение ключевых слов согласно требованиям:
обязательно по тексту три раза должно входить гостиницы Харькова целиком, прямое вхождение
отели харьков - 2 раза
гостиница в харькове 2 раз
отель в харькове 2 раз
просто в тексте должны встречаться слова:
недорогая гостиница
цены
бронирование номера/номеров
центр
снять номер
Выбранный исполнитель
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