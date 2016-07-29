Подготовить продающий текст для главной страницы отеля

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Завершен14 заявок415 просмотров

Необходимо написать продающий текст для главной страницы отеля.

Присылайте стоимость, примеры своих работ по отельной или схожей тематике в личку.

Требования к тексту: 4500 символов, вхождение ключевых слов согласно требованиям:

обязательно по тексту три раза должно входить гостиницы Харькова целиком, прямое вхождение

отели харьков - 2 раза

гостиница в харькове 2 раз

отель в харькове 2 раз

просто в тексте должны встречаться слова: 

недорогая гостиница

цены

бронирование номера/номеров

центр

снять номер

9 лет назад
AndrienkoMS
Максим 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
2 дня
Впервые размещал заказ на веблансере. Опыта работы с другими исполнителями нет, но я остался доволен. Никаких проблем не возникло.
Рекомендую. Заказчик знает чего хочет и ценит труд копирайтера.

Заявки фрилансеров

JohnConnor
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад