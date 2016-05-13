Требуется написать текст на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен11 заявок279 просмотров

Нужно написать текст (возможен рерайт) на английском языке с небольшим уклоном на нужные ключевые слова. Тематика - музыка и шоу бизнес. 

Примерный размер текста - около 450-600 слов.

Прилагайте сразу примеры своих англоязычных текстов и цену за выполнение заказа.

9 лет назад
john29
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$15
10 дней
Заказывал у Ольги несколько текстов на английском языке. Всё было выполнено по ТЗ и в сроки. Благодарен за работу.
Осталась очень довольна сотрудничеством с Евгением. Ответственный заказчик и приятный в общении человек!

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад

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