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Требуется написать текст на английском языке
Нужно написать текст (возможен рерайт) на английском языке с небольшим уклоном на нужные ключевые слова. Тематика - музыка и шоу бизнес.
Примерный размер текста - около 450-600 слов.
Прилагайте сразу примеры своих англоязычных текстов и цену за выполнение заказа.
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