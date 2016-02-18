Нужно написать статью "Как бороться с национальной службой взыскания"

Необходимо написать текст (рерайт или копирайт) на тему "национальная служба взыскания отзывы должников", для проекта e-zaim.ru.

Необходимо упомянуть следующие слова (в скобках указано количество раз):

взыскания (9)

отзывы (3)

должников (2)

региональная (4)

разговаривать (1)

бороться (3)

сайт (4)

федеральной (3)

судебных (7)

приставов (8)

долгов (6)

национальной,национальная (7)

службой,службы,служба (7)

Оптимальный размер текста СИМВОЛОВ БЕЗ ПРОБЕЛОВ: 11050

В большую сторону допустимо отклонения на +500 символов

В меньшую сторону - текст должен быть не менее: 7400

Фразы, которые НЕЛЬЗЯ использовать в точном вхождении:

национальная служба взыскания отзывы должников

региональная служба взыскания

национальная служба взыскания как разговаривать

как бороться с национальной службой взыскания

национальная служба взыскания сайт

зайти на сайт федеральной службы судебных приставов

национальная служба взыскания долгов

Какие темы важно раскрыть в статье:

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национальная служба взыскания отзывы должников

региональная служба взыскания

национальная служба взыскания как разговаривать

как бороться с национальной службой взыскания

национальная служба взыскания сайт

зайти на сайт федеральной службы судебных приставов

национальная служба взыскания долгов

ВАЖНО:

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1. Нужен автор, который разбирается в теме

2. В случае успешной работы готовы выдавать в работу 15-20 тыс.символов в день

ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА

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1. Разделяйте текст на абзацы (оптимально 2-3 предложения)

2. Добавляйте подзаголовки 1 на 4-5 абзацев

3. Добавляйте нумерованные и маркированные списки

4. В 1-м абзаце после заголовка:

* делаем его коротким 1-2 предложения

* показываем как много человек узнает из статьи, интригуем - цель, чтобы продолжил чтение

СДАЧА РАБОТЫ:

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Перед тем как сдавать текст:

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1. Проверить правильность вписанных ключей можно тут (там же удобно писать, т.к. слова подсвечиваются):

http://zapros.binet.pro/user.php?query=yes

* авторизуйтесь:

логин: copy1

пароль: uoLlK35ht0

* найдите в списке свое задание и проверьте текст перед сдачей

2. Проверить уникальность текста

к примеру тут: в https://www.etxt.ru/antiplagiat/

Порог уникальности: 95%

Размер шинглов - 6

Пример настроек программы Etxt антиплагиат:

https://www.dropbox.com/s/objvnj2xvd8jbo3/etxt-antiplagiat-nastroiki-programmi.gif?dl=0

https://www.dropbox.com/s/0mwnfm9s96j35pj/etxt-antiplagiat-nastroiki-programmi2.gif?dl=0

Бюджет 300 рублей