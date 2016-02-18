Требуется написать статьи на тему строительство и водоснабжение. Объем очень большой, несколько сотен статей, каждая 5-9 тыс. символов. Оплата: 50 рублей за тысячу символов без пробелов. От вас требуется знание темы и специфической терминологии, русского языка ...
Нужно написать статью "Как бороться с национальной службой взыскания"
Необходимо написать текст (рерайт или копирайт) на тему "национальная служба взыскания отзывы должников", для проекта e-zaim.ru.
Необходимо упомянуть следующие слова (в скобках указано количество раз):
взыскания (9)
отзывы (3)
должников (2)
региональная (4)
разговаривать (1)
бороться (3)
сайт (4)
федеральной (3)
судебных (7)
приставов (8)
долгов (6)
национальной,национальная (7)
службой,службы,служба (7)
Оптимальный размер текста СИМВОЛОВ БЕЗ ПРОБЕЛОВ: 11050
В большую сторону допустимо отклонения на +500 символов
В меньшую сторону - текст должен быть не менее: 7400
Фразы, которые НЕЛЬЗЯ использовать в точном вхождении:
национальная служба взыскания отзывы должников
региональная служба взыскания
национальная служба взыскания как разговаривать
как бороться с национальной службой взыскания
национальная служба взыскания сайт
зайти на сайт федеральной службы судебных приставов
национальная служба взыскания долгов
Какие темы важно раскрыть в статье:
=========================================
национальная служба взыскания отзывы должников
региональная служба взыскания
национальная служба взыскания как разговаривать
как бороться с национальной службой взыскания
национальная служба взыскания сайт
зайти на сайт федеральной службы судебных приставов
национальная служба взыскания долгов
ВАЖНО:
=========================================
1. Нужен автор, который разбирается в теме
2. В случае успешной работы готовы выдавать в работу 15-20 тыс.символов в день
ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА
=========================================
1. Разделяйте текст на абзацы (оптимально 2-3 предложения)
2. Добавляйте подзаголовки 1 на 4-5 абзацев
3. Добавляйте нумерованные и маркированные списки
4. В 1-м абзаце после заголовка:
* делаем его коротким 1-2 предложения
* показываем как много человек узнает из статьи, интригуем - цель, чтобы продолжил чтение
СДАЧА РАБОТЫ:
=========================================
Перед тем как сдавать текст:
=========================================
1. Проверить правильность вписанных ключей можно тут (там же удобно писать, т.к. слова подсвечиваются):
http://zapros.binet.pro/user.php?query=yes
* авторизуйтесь:
логин: copy1
пароль: uoLlK35ht0
* найдите в списке свое задание и проверьте текст перед сдачей
2. Проверить уникальность текста
к примеру тут: в https://www.etxt.ru/antiplagiat/
Порог уникальности: 95%
Размер шинглов - 6
Пример настроек программы Etxt антиплагиат:
https://www.dropbox.com/s/objvnj2xvd8jbo3/etxt-antiplagiat-nastroiki-programmi.gif?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0mwnfm9s96j35pj/etxt-antiplagiat-nastroiki-programmi2.gif?dl=0
Бюджет 300 рублей
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать (БЕЗ РАЗМЕЩЕНИЯ) отзывы для нескольких тематик (можете выбрать близкую вам тематику и работать только по ней): - автомобильная (автодилер, автосалон) -автомобильная (аренда, прокат автомобилей) - водоснабжение, отопление, водоочистка, бурение скважин ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно сделать рерайт текста: И разбавить его еще добавить 1000 з/б, чтобы очень легко читался был понятен!Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
О нас: Мы digital-маркетологи и сайтостроители (компания АВАДА). Я являюсь менеджером проектов, в т.ч. обсуждаемого. Речь идето продвижении сайта http://www.apparound.com/ Эта компания занимается созданием и реализацией CPQ систем. (Тематика, смежная с CRM) ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужен ТОЛКОВЫЙ, продающий текст для одностраничника на сайт pro-premiere.com Желательно, в нем бить на авторитет продавца, о том, какой классный курс и о том, как легко учится в видео-курсе, что он ничуть ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо переписать существующий текст посадочной страницы aide.kiev.ua/academy/polishA . Сделать продающим и мотивирующим к регистрации или записи.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Приветствую! Мне нужно порядка 50 статей до конца месяца. Будет дано подробное ТЗ. Требования: знать, как писать продающие статьи, как работать с ключами (о чем писать, как должны быть оформлены статьи и т.д.). ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна статья для интернет-магазина одежды на тему: Офисная мода лета 2016 Пишите предложения по почтуКопирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется написание информационных статей про жалюзи и размещение их на сайте. Автор обязательно должен иметь представление о техническом устройстве и эксплуатации жалюзи, опыт написания статей о них. По каждой статье выдается ТЗ. ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать текст на тему строительства во Флориде. Подробности при личной переписке. Прошу указать цену за 1000 знаков.Копирайтинг15 заявокЗавершен9 лет назад