Друзья! Нужен не просто копирайтер, и даже не просто мастер слога... нужен повелитель умов человеческих, гений креатива и гуру грамотного и логичного изложения, который по совместительству - еще и супер-маркетолог. ...
Тексты на английском по IT тематике
Нужен хороший копирайтер с отличным знанием английского языка и опытом в IT сфере. Нужно писать тексты по IT тематике на английском языке. Объём - ок. 4.000 знаков с пробелами. При отклике указывайте свои цены за 1 000 знаков с пробелами и присылайте 1-2 текста на английском по похожей тематике.
Заявки фрилансеров
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