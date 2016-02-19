Вакансия, СНГ, линкбилдер-постер, специалист по крауд-маркетингу

Компания ищет в команду общительных и любознательных кандидатов на должность линкбилдера-постера (специалистов по ссылкам). Также в Интернете эту вакансию часто называют специалист по крауд-маркетингу.

От 200$ (15000 рублей) в месяц.

Задачи:

Подбор площадок для публикации ссылок на сайты заказчиков

Прокачивание профилей на форумах / сервисах вопросов-ответов

Написание постов (отзывов, рекомендаций по услугам заказчиков)

Адекватность и ответственность

Грамотная русская речь

Доступность в Skype

Активность на форумах (уметь регистрироваться и общаться на форумах, понимать основную терминологию - пост, топик, ветка, ТС и т.п.)

Требования:Что нужно сделать, чтобы получить работу:

1) Заполнить анкету по адресу: https://docs.google.com/forms/d/1oxWdbpEhOBqgDnrTTUBOdWY3Dhf0msgxx2QDyD7Z_rE/viewform

2) Дождаться ответа специалиста

3) Получить инструкции и пройти тестовое задание (оплачиваемое)

Телефон: +7 (495) 374-95-26

Почта: [email protected]

Пожалуйста, не пишите в личные сообщения. Кандидаты, не заполнившие анкету, не будут рассматриваться.