Вакансия, СНГ, линкбилдер-постер, специалист по крауд-маркетингу

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок955 просмотров

Компания ищет в команду общительных и любознательных кандидатов на должность линкбилдера-постера (специалистов по ссылкам). Также в Интернете эту вакансию часто называют специалист по крауд-маркетингу.

От 200$ (15000 рублей) в месяц.

Задачи:

  • Подбор площадок для публикации ссылок на сайты заказчиков
  • Прокачивание профилей на форумах / сервисах вопросов-ответов
  • Написание постов (отзывов, рекомендаций по услугам заказчиков)
Требования:
  • Адекватность и ответственность
  • Грамотная русская речь
  • Доступность в Skype
  • Активность на форумах (уметь регистрироваться и общаться на форумах, понимать основную терминологию - пост, топик, ветка, ТС и т.п.)
Что нужно сделать, чтобы получить работу:

1) Заполнить анкету по адресу: https://docs.google.com/forms/d/1oxWdbpEhOBqgDnrTTUBOdWY3Dhf0msgxx2QDyD7Z_rE/viewform

2) Дождаться ответа специалиста

3) Получить инструкции и пройти тестовое задание (оплачиваемое)

Телефон: +7 (495) 374-95-26

Почта: [email protected]

Пожалуйста, не пишите в личные сообщения. Кандидаты, не заполнившие анкету, не будут рассматриваться.

Написание постов
9 лет назад
Evpen
38 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

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