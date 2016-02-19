Необходимо написание продающих текстов для нового большого сайта. тексты в разделыновостистатьиописание товаровСайт большой. Товаров много. Минимальный объем для одного копирайтера - 50-100 тыс. знаков. Так как сайт большой, а наполнение нужно оперативно, то ...
Вакансия, СНГ, линкбилдер-постер, специалист по крауд-маркетингу
Компания ищет в команду общительных и любознательных кандидатов на должность линкбилдера-постера (специалистов по ссылкам). Также в Интернете эту вакансию часто называют специалист по крауд-маркетингу.
От 200$ (15000 рублей) в месяц.
Задачи:
- Подбор площадок для публикации ссылок на сайты заказчиков
- Прокачивание профилей на форумах / сервисах вопросов-ответов
- Написание постов (отзывов, рекомендаций по услугам заказчиков)
- Адекватность и ответственность
- Грамотная русская речь
- Доступность в Skype
- Активность на форумах (уметь регистрироваться и общаться на форумах, понимать основную терминологию - пост, топик, ветка, ТС и т.п.)
1) Заполнить анкету по адресу: https://docs.google.com/forms/d/1oxWdbpEhOBqgDnrTTUBOdWY3Dhf0msgxx2QDyD7Z_rE/viewform
2) Дождаться ответа специалиста
3) Получить инструкции и пройти тестовое задание (оплачиваемое)
Телефон: +7 (495) 374-95-26
Почта: [email protected]
Пожалуйста, не пишите в личные сообщения. Кандидаты, не заполнившие анкету, не будут рассматриваться.
Заявки фрилансеров
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