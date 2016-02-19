Копирайт статьи по медицинской тематике

Требуется написать статью по медицинской тематике для размещения на сайте о псориазе. Копирайт, не рерайт, уникальность 100 %.

Title: Лечение псориаза

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1. Желательно употребить 2-3 ключевых слова в 1 абзаце, одно – в первом предложении.

2. Выделить все требуемые вхождения жирным.

3. Важно очень аккуратно обращаться с медицинскими терминами и фактами. Статьи принимает человек, работающий в сфере кожных заболеваний много лет, поэтому медицинская информация должна быть безукоризненной.

4. Текст предназначен для публикации на сайте средства от кожных болезней, поэтому должен легко читаться широкой аудиторией.

5. При использовании конкретных фактов и чисел, необходимо делать ссылки на авторитетные источнике (не статья вконтакте).

6. Объем статьи 4000 знаков без пробела +- 2%

7. Статья нужна до 09-00 a.m. по Москве 21.02.2016