Друзья! Нужен не просто копирайтер, и даже не просто мастер слога... нужен повелитель умов человеческих, гений креатива и гуру грамотного и логичного изложения, который по совместительству - еще и супер-маркетолог. ...
Необходим рерайт Лендинга (Автовыкуп)
Добрый день!
Необходимо переписать короткие тексты на лендинге и немного увеличить описание + основной текст "срочный автовыкуп"
Тема: срочный автовыкуп.
Примеры коротких текстов: http://take.ms/uGrJ3
Примеры хороших текстов:
Примеры плохих текстов:
Оплата - договорная
Сроки - чем быстрее, тем лучше!
Ждем ваши заявки!
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