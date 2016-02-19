Необходим рерайт Лендинга (Автовыкуп)

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Закрыт4 заявки170 просмотров

Добрый день!

Необходимо переписать короткие тексты на лендинге и немного увеличить описание + основной текст "срочный автовыкуп"

Тема: срочный автовыкуп.

Примеры коротких текстов: http://take.ms/uGrJ3

Примеры хороших текстов:

 http://take.ms/2BZl5

http://take.ms/YjNN2

Примеры плохих текстов:

http://take.ms/CBKP9

http://take.ms/lmHeb

Оплата - договорная

Сроки - чем быстрее, тем лучше!

Ждем ваши заявки!

9 лет назад
vladymir777
Володимир 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
166 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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