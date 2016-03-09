Необходимо написание продающих текстов для нового большого сайта. тексты в разделыновостистатьиописание товаровСайт большой. Товаров много. Минимальный объем для одного копирайтера - 50-100 тыс. знаков. Так как сайт большой, а наполнение нужно оперативно, то ...
Написание статей на юридическую тематику
На сайт юридической фирмы необходимо систематическое написание статей.
Мы ищем исполнителя на длительный срок.
Требования к исполнителям и текстам:
- понимание текстов на правовую тематику,(специализация: Земля, Недвижимость, Строительство, Банкротство, Корпоративка. Подробности о специализации на lex-ter.ru).
- опыт написание такого рода статей (необходимо предоставить примеры здесь или на почту: [email protected])
- написание тестовой статьи (для удобства сравнения на одну тему: Взыскание неосновательного обогащения с лизинговой компании, при изъятии у лизингополучателя предмета лизинга)
- высокая степень уникальности статей (проверка соответствующими программами)
- содержание в тексте ключевых запросов по соответствующим юридическим услугам
Условия работы с исполнителями прошедшими все испытания:
- Написание текстов объемом 1 500 - 2 500 знаков по направлению деятельности юридической фирмы
- Написание не менее 5 текстов в неделю
- Оплата по договоренности с исполнителем (с учетом объема работы)
- Оплата после приемки текстов (их исправления при необходимости). Еженедельно
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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