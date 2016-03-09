Написание статей на юридическую тематику

На сайт юридической фирмы необходимо систематическое написание статей.

Мы ищем исполнителя на длительный срок.

Требования к исполнителям и текстам:

- понимание текстов на правовую тематику,(специализация: Земля, Недвижимость, Строительство, Банкротство, Корпоративка. Подробности о специализации на lex-ter.ru).

- опыт написание такого рода статей (необходимо предоставить примеры здесь или на почту: [email protected])

- написание тестовой статьи (для удобства сравнения на одну тему: Взыскание неосновательного обогащения с лизинговой компании, при изъятии у лизингополучателя предмета лизинга)

- высокая степень уникальности статей (проверка соответствующими программами)

- содержание в тексте ключевых запросов по соответствующим юридическим услугам

Условия работы с исполнителями прошедшими все испытания:

- Написание текстов объемом 1 500 - 2 500 знаков по направлению деятельности юридической фирмы

- Написание не менее 5 текстов в неделю

- Оплата по договоренности с исполнителем (с учетом объема работы)

- Оплата после приемки текстов (их исправления при необходимости). Еженедельно