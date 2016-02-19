Необходимо написание продающих текстов для нового большого сайта. тексты в разделыновостистатьиописание товаровСайт большой. Товаров много. Минимальный объем для одного копирайтера - 50-100 тыс. знаков. Так как сайт большой, а наполнение нужно оперативно, то ...
Медицинский копирайтинг, нужно знать английский язык
Требуется написание инструкций к лекарствам и других статей на медицинскую тематику.
Работы много.
Гляньте http://centr-zdorovja.com/aspirin-kardio-instrukciya/ - нужно в таком духе, "перевод с медицинского на русский"
От исполнителя требуется:
- Умение писать понятным языком, раскрывать тему и при этом не лить "воду"
- Хорошее знание английского языка, умение работать с англоязычными источниками
- Грамотность
- Владеть слепой 10-пальцевой печатью, потому что работы много
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