Рерайт кулинарного рецепта с пошаговым описанием. Количество символов 1000-2500 символов. От рерайтера требуется грамотность, опыт работы не обязательный, постараюсь обучить.
Статья на юридическую тематику (Украина)
Необходимо написание публикации"Особенности декларирования доходов физлиц в 2016 году"или возможно предложить свою интересную темуТекст должен быть юридически грамотным.
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