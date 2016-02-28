Тексты для сайта компании по отлову собак

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок266 просмотров

Сайт компании http://dog.murgroup.ru/ для которой нужен текст.

Вот материал для информации о деятельности подобного рода компаний

http://pet-servis.ru/otlov/

для компании занимающейся отловом бродячих животных требуется описания услуг, которые осуществляет компания.

1. Нужно сделать рерайт текста на главной, поднять уникальность до 100%

2. Описания категорийдля каждой категории нужно  написать такого типа текст:

Категория Отлов:

Компания "Бытсервис" осуществляет отлов бездомных животных с помощью разрешенных методов отлова. Компания имеет все необходимые документы и лицензии на осуществление данной деятельности.........

Категория Транспортировка: 

Компания "Бытсервис" осуществляет транспортировку отловленных животных на автомобилях полностью удостоверяющих нормам........... для осуществления последущих мероприятий (кастрация, стерилизация и тд)

Категория: Кастрация 

Компания "Бытсервис" с целью контроля численности бродячих животных, осуществляет кастрацию мужских отловленных особей. Все процедуры осуществляют ветеренера имеющие все необходимые для данного дела документы и лицензии.........Категория: Стерелизация Примерно тоже самое только для особей женского рода.

Категория: Эвтаназия 

Компания "Бытсервис" осуществляет усыпление особей, которые по мнению врачей могут нести опасность для человека. В целях защиты от распространения болезней.

Категория: Кремация 

Компания "Бытсервис" осуществляет кремацию усыпленных безнадежных бродячих животных методом сжигания. С плмощью крематора........ а так же компания имеет все необходимы лицензии и документы для осуществлении данной деятельности.

Нужны короткие информативные, а также уникальные тексты. В тексте не должно быть ничего лишнего, текст должен описывать услуги, которые предлогает компания. Текст должен внушать серъезность и не должен содержать не нужных прилагательных увеличивающих объем текста. 

Выбраному исполнителю отправлю фаил с описаниями тонкостей работы компании. 

Пожалуйста, указывайте стоимость всей работы. 

Спасибо! 

9 лет назад
Mihail1802
Михаил 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Volkov-net
Владимир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Отличная работа. Приятно работать, когда тебя понимают с полуслова.
Ответственный заказчик, с которым приятно работать. Оплата в срок, четкая постановка ТЗ.

Заявки фрилансеров

Volkov-net
Владимир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написание 3х статей для сервиса онлайн-знакомств.

    Нужны 3 статьи (до 1000 знаков плюс фото) на английском языке для сайта онлайн-общения и знакомств, которые будут привлекательны и интересны мужчинам иностранцам. Статьи должны быть до 1000 символов плюс фото в ...

    Написание статей
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание ТЗ для мобильного приложения

    Тематика - написание текстов, написание статей, копирайт Описание: Требуется написание Технического задания для мобильного приложения. Просьба указать цену за среднее ТЗ, а также обязательно выслать в ЛИЧНЫЕ сообщения примеры сделанных вами ТЗ. ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется копирайт медицинской тематики

    Требуется копирайтер для написания 10 тематических статей (постов) на тему косметологических процедур. Например: отличие мезотерапии от биоревитализации Темы остальных статей (постов) предоставлю исполнителю

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайт

    На разовую работу требуется копирайтер как шпаргалка, т.е посоветоваться и спросить все ли в тексте написано грамотно. Требуется построение предложений в официально-деловом стиле.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт текста

    $25

    Необходим качественный рерайт текста  Всего 4 текста суммарно в 2709 слов (18 755 знаков без пробелов) Необходимо выполнить работу в течение двух рабочих дней. Оплата 25 долларов за весь заказ. На ЯндексКошелек ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Ищу копирайтеров, которые разбираются в сайтостроении, SEO

    Ищу копирайтера (или скорее всего копирайтеров), которые могут написать качественные статьи (в формате обзоров и инструкций) по следующим тематикам:  1. Создание сайтов на HTML, CSS.  2. Создание сайтов на Вордпресс.  ...

    CSSHTMLJoomlaWordPress
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Простой рерайт (6 текстов)

    Нужно отрерайтить тексты о сертификации продукции.   Выберу несколько исполнителей, поскольку тексты нужно сдать до конца сегодняшнего дня.   Требования к текстам:    - средний объем около 2000 зн., в каких-то случаях будет больше, в ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать продающий пост ВК

    Нужен продающий пост.   ЦА - женщины, которые хотят похудеть.  Решение - исправление питания с помощью программ с использованием ФПП (функциональный продукт питания) Energy Diet  Название ED не должно фигурировать.  Должен быть ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад