Тексты для сайта компании по отлову собак

Сайт компании http://dog.murgroup.ru/ для которой нужен текст.

Вот материал для информации о деятельности подобного рода компаний

http://pet-servis.ru/otlov/

для компании занимающейся отловом бродячих животных требуется описания услуг, которые осуществляет компания.

1. Нужно сделать рерайт текста на главной, поднять уникальность до 100%

2. Описания категорийдля каждой категории нужно написать такого типа текст:

Категория Отлов:

Компания "Бытсервис" осуществляет отлов бездомных животных с помощью разрешенных методов отлова. Компания имеет все необходимые документы и лицензии на осуществление данной деятельности.........

Категория Транспортировка:

Компания "Бытсервис" осуществляет транспортировку отловленных животных на автомобилях полностью удостоверяющих нормам........... для осуществления последущих мероприятий (кастрация, стерилизация и тд)

Категория: Кастрация

Компания "Бытсервис" с целью контроля численности бродячих животных, осуществляет кастрацию мужских отловленных особей. Все процедуры осуществляют ветеренера имеющие все необходимые для данного дела документы и лицензии.........Категория: Стерелизация Примерно тоже самое только для особей женского рода.

Категория: Эвтаназия

Компания "Бытсервис" осуществляет усыпление особей, которые по мнению врачей могут нести опасность для человека. В целях защиты от распространения болезней.

Категория: Кремация

Компания "Бытсервис" осуществляет кремацию усыпленных безнадежных бродячих животных методом сжигания. С плмощью крематора........ а так же компания имеет все необходимы лицензии и документы для осуществлении данной деятельности.

Нужны короткие информативные, а также уникальные тексты. В тексте не должно быть ничего лишнего, текст должен описывать услуги, которые предлогает компания. Текст должен внушать серъезность и не должен содержать не нужных прилагательных увеличивающих объем текста.

Выбраному исполнителю отправлю фаил с описаниями тонкостей работы компании.

Пожалуйста, указывайте стоимость всей работы.

Спасибо!