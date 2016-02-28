Нужны 3 статьи (до 1000 знаков плюс фото) на английском языке для сайта онлайн-общения и знакомств, которые будут привлекательны и интересны мужчинам иностранцам. Статьи должны быть до 1000 символов плюс фото в ...
Тексты для сайта компании по отлову собак
Сайт компании http://dog.murgroup.ru/ для которой нужен текст.
Вот материал для информации о деятельности подобного рода компаний
для компании занимающейся отловом бродячих животных требуется описания услуг, которые осуществляет компания.
1. Нужно сделать рерайт текста на главной, поднять уникальность до 100%
2. Описания категорийдля каждой категории нужно написать такого типа текст:
Категория Отлов:
Компания "Бытсервис" осуществляет отлов бездомных животных с помощью разрешенных методов отлова. Компания имеет все необходимые документы и лицензии на осуществление данной деятельности.........
Категория Транспортировка:
Компания "Бытсервис" осуществляет транспортировку отловленных животных на автомобилях полностью удостоверяющих нормам........... для осуществления последущих мероприятий (кастрация, стерилизация и тд)
Категория: Кастрация
Компания "Бытсервис" с целью контроля численности бродячих животных, осуществляет кастрацию мужских отловленных особей. Все процедуры осуществляют ветеренера имеющие все необходимые для данного дела документы и лицензии.........Категория: Стерелизация Примерно тоже самое только для особей женского рода.
Категория: Эвтаназия
Компания "Бытсервис" осуществляет усыпление особей, которые по мнению врачей могут нести опасность для человека. В целях защиты от распространения болезней.
Категория: Кремация
Компания "Бытсервис" осуществляет кремацию усыпленных безнадежных бродячих животных методом сжигания. С плмощью крематора........ а так же компания имеет все необходимы лицензии и документы для осуществлении данной деятельности.
Нужны короткие информативные, а также уникальные тексты. В тексте не должно быть ничего лишнего, текст должен описывать услуги, которые предлогает компания. Текст должен внушать серъезность и не должен содержать не нужных прилагательных увеличивающих объем текста.
Выбраному исполнителю отправлю фаил с описаниями тонкостей работы компании.
Пожалуйста, указывайте стоимость всей работы.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
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