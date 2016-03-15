Рерайт статей .

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Завершен13 заявок198 просмотров

Нужно рерайтнуть статьи на сайт http://stroi-dom.by/ .  Пишите цену за все статьи . В статьи включить регион Витебск и Беларусь . 

Статьи: 

1)http://len-dom.ru/montazh-krovli/http://len-dom.ru/remont-i-zamena-krovli/ 

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6) http://len-dom.ru/otoplenie/

7)http://len-dom.ru/blagoustrojstvo-ozelenenie-uchastka/ 

9 лет назад
romanislanov
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Volkov-net
Владимир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$10
2 дня
Все хорошо . Качество и сроки соблюдены !
Отличный заказчик. После сдачи текстов возникли некоторые нюансы по вопросу суммы за весь объем работы, который был быстро улажен, а оплата переведена в полном объеме. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Volkov-net
Владимир 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад

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