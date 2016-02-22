Нужны 10 общетематических статей на английском языке по кожным заболеваниям. Помогу с поиском источников. Тексты по 1500 збп. Уникальность по Адвего выше 90% с дефолтными настройками. (шингл -4, фраза-5, глубокая проверка)
Логистика. Статья (простое объяснение сложного понятия)
Находясь в современном обществе, и пользуясь самыми обыденными вещами, мы порой даже не задумываемся,
каким же образом они попадают к нам в руки. Сложно представить, что за этим
всем стоит сложнейшая система, и название ей - логистика.
Наверняка это "новомодное"и еще не совсем прижившиеся у нас слово, уже доходило до ваших ушей, но его понятие так и оставалось непонятым. Так вот логистика - это наука о способах и методах управления материальными, информационными, финансовыми и иными видами потоков с целью оптимизации товародвижения за счет рационального взаимодействия производственной, транспортной, банковской, таможенной и иных экономических подсистем. Вряд ли из выше написанного Вам что-то стало понятно... Тогда давайте по порядку.
Возьмем как пример самую элементарную вещь, к которой мы привыкли. Все ходят в продуктовый магазин, скажем, за хлебом. С чего все начинается? Правильно, с Вашего голодного желудка, т. е. потребность. А потребность - это есть спрос. Когда человек чего-то хочет, но наверняка найдется и тот, кто ему это предложит. В данном случае спрос определяет предложение. Случается и наоборот, но об этом позже. Тот, кто готов Вас накормить - это местный хлебозавод, который уже поставляет свою продукцию по точкам розничных продаж, а это всеми нами любимые гипермаркеты и гастрономы.Но, как говорится, просто так ничего не происходит.
Здесь вступает в силу закупочная логистика. Ей выделено особое место в этой системе,так как именно она определяет, в каких количествах закупать свежеиспеченный хлеб и с какой периодичностью это делать, чтобы он не зачерствел на полке магазина или склада. Для этого через отдел, занимающийся закупками,проходит огромное количество информации, которая в совокупности ему помогает принимать правильные решения о количестве закупаемого товара.
В свою очередь, ничто не обходится без затрат, так как бесплатный сыр только в мышеловке. Завод продает розничным точкам торговли товар по относительно низкой цене, мы привыкли это назвать оптом. Далее на товар, переходящий
уже на стадию распределения (относительно завода), устанавливается новая цена, с учетом выгоды для точки розничной торговли, но и не очень кусачей для покупателя, потому что тут весьма тонкая грань. Согласитесь, никто не хочет
работать в убыток. И только после всех этих манипуляций, вкусный хлебушек уже попадает в наши руки. Весь смысл этого логистического цикла в том, чтобы сократить затраты времени, ресурсов и финансов. Именно это является целью логистики. Увидев применение логистики на столь банальном примере, несложно представить, насколько велика логистическая система в более крупных масштабах.
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