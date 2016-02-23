Тексты для наполнениея корпоративного сайта

Коллеги, добрый день!

Нужно написать контент для корпоративного сайта компании, работающей в области коммерческой недвижимости. Например, О компании, преимущества и т.д. Частично нужна простая SEO оптимизация, но если Ваши тексты хороши а оптимизировать не умеете тогда сделаем сами).

Пишите реальную стоимость (руб. за 1000 знаков) текстов с глубоким изучением темы, анализом и т.д. Цена до разумного предела не имеет значение. Важно качество и Ваша вовлеченность.

Требования в текстам и исполнителям:

Правильное структурирование текста.

Маркетинговый подход к написанию (Без воды и лирики. Четкий посыл, разумные аргументы, закрытие возражения).

Использование визуального структурирования больших текстов (списки, булиты, промежуточные заголовки)

По работе: Оплата только в рублях и через Яндекс.Деньги или Qiwi.