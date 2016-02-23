Статья с ключами, на тему "Каким должно быть платье для венчания - цвет, фасон и другие нюансы" Оплата - 60 руб/килознак. При успешном выполнении будет предложено около 15-20 статей на тему венчания. ...
Тексты для наполнениея корпоративного сайта
Коллеги, добрый день!
Нужно написать контент для корпоративного сайта компании, работающей в области коммерческой недвижимости. Например, О компании, преимущества и т.д. Частично нужна простая SEO оптимизация, но если Ваши тексты хороши а оптимизировать не умеете тогда сделаем сами).
Пишите реальную стоимость (руб. за 1000 знаков) текстов с глубоким изучением темы, анализом и т.д. Цена до разумного предела не имеет значение. Важно качество и Ваша вовлеченность.
Требования в текстам и исполнителям:
- Правильное структурирование текста.
- Маркетинговый подход к написанию (Без воды и лирики. Четкий посыл, разумные аргументы, закрытие возражения).
- Использование визуального структурирования больших текстов (списки, булиты, промежуточные заголовки)
Заявки фрилансеров
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