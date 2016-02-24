Много текста банковской тематики, 100 р за 1000 знаков с пробелами
Ищу копирайтера на долгосрочное сотрудничество
Необходимо писать статьи для блога, посвященного здоровому питанию, похудению, фитнесу, уходу за собой.
Статьи нужно писать от 3 штук в неделю (можно и больше, это зависит от вас) с размером 5000–7000 символов. ТЗ у меня хватит на долго.
По оплате:
- базовая ставка для начала 40 руб за 1000 знаков без пробелов
- когда сработаемся, то будут премии за качество и просто. Подробней о системе премий расскажу кандидатам.
- оплата раз в неделю
Дальнейшие детали в личной переписке.
Жду ваших предложений!
ЗЫ: Необходимо выполнить тестовое задание. Работа будет оплачена всем кто выполнит задание в соответствии со всеми требованиями и сроками.
ЗЫ2: первый тест на внимательность - в ответе на проект прошу написать фразу – "да я прочитал (а) и понимаю, что написано в описании проекта".
ЗЫ3: отвечайте на вакансию, а не пишите в личку. Всех кто пишет в личку, буду заносить в " черный список"
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