Ищу копирайтера на долгосрочное сотрудничество

Необходимо писать статьи для блога, посвященного здоровому питанию, похудению, фитнесу, уходу за собой.

Статьи нужно писать от 3 штук в неделю (можно и больше, это зависит от вас) с размером 5000–7000 символов. ТЗ у меня хватит на долго.

По оплате:

- базовая ставка для начала 40 руб за 1000 знаков без пробелов

- когда сработаемся, то будут премии за качество и просто. Подробней о системе премий расскажу кандидатам.

- оплата раз в неделю

Дальнейшие детали в личной переписке.

Жду ваших предложений!

ЗЫ: Необходимо выполнить тестовое задание. Работа будет оплачена всем кто выполнит задание в соответствии со всеми требованиями и сроками.

ЗЫ2: первый тест на внимательность - в ответе на проект прошу написать фразу – "да я прочитал (а) и понимаю, что написано в описании проекта".

ЗЫ3: отвечайте на вакансию, а не пишите в личку. Всех кто пишет в личку, буду заносить в " черный список"