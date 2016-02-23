Необходимо писать статьи для блога, посвященного здоровому питанию, похудению, фитнесу, уходу за собой. Статьи нужно писать от 3 штук в неделю (можно и больше, это зависит от вас) с размером 5000–7000 символов. ...
Обзор приложения
Необходимо написать текст - обзор приложения:
1 текст - полностью уникален, 2.5К символов
2 текста - рерайт, 2.5К символов
Техническое задание в архиве.
Проверка на Text.ru
Сроки - на вчера.
Бюджет - 250 UAH
Оплата исключительно Privat24 (Ukraine)
Заявки фрилансеров
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