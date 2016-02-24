Копирайтер / написание статей для сайта стоматологии

Необходимо написать статью про протезирование зубов в соответствии с детальным ТЗ, ознакомиться с которым можно по ссылке - https://docs.google.com/document/d/164CGEaP1N6MyNYKyZlidjJ2C1vNbBM2d2gKEjVYmPo0/edit?usp=sharing

Стоимость работы - 30-50 руб. ( ~0,5 у.е.) за 1000 з.б.п.

Работа на перспективу - возможно долгосрочное сотрудничество с компанией, обеспечение стабильными заказами в данной тематике.