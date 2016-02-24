Статья с ключами, на тему "Каким должно быть платье для венчания - цвет, фасон и другие нюансы" Оплата - 60 руб/килознак. При успешном выполнении будет предложено около 15-20 статей на тему венчания. ...
Копирайтер / написание статей для сайта стоматологии
Необходимо написать статью про протезирование зубов в соответствии с детальным ТЗ, ознакомиться с которым можно по ссылке - https://docs.google.com/document/d/164CGEaP1N6MyNYKyZlidjJ2C1vNbBM2d2gKEjVYmPo0/edit?usp=sharing
Стоимость работы - 30-50 руб. ( ~0,5 у.е.) за 1000 з.б.п.
Работа на перспективу - возможно долгосрочное сотрудничество с компанией, обеспечение стабильными заказами в данной тематике.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг14 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо писать статьи для блога, посвященного здоровому питанию, похудению, фитнесу, уходу за собой. Статьи нужно писать от 3 штук в неделю (можно и больше, это зависит от вас) с размером 5000–7000 символов. ...Копирайтинг267 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать продающую статью для студии наращивания ресниц и оформления бровей для размещения в городском паблике.Копирайтинг11 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, есть сайт zaborec.ru Его нужно заполнить текстом! Предложения в личкуКопирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Коллеги, добрый день! Нужно написать контент для корпоративного сайта компании, работающей в области коммерческой недвижимости. Например, О компании, преимущества и т.д. Частично нужна простая SEO оптимизация, но если Ваши тексты хороши а ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Необходимо написать статью про недвижимость Казахстана. Требования: - объем 2000 зн б.п. - срок 25.02.2016Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать текст - обзор приложения: 1 текст - полностью уникален, 2.5К символов 2 текста - рерайт, 2.5К символов Техническое задание в архиве. Проверка на Text.ru Сроки - ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим рерайт статей о конструкторах LEGO с самостоятельным поиском исходного текста, т.е. я даю только тему. Пишите стоимость 1000 символов (в рублях) и скайп.Копирайтинг37 заявокЗакрыт9 лет назад
Много текста банковской тематики, 100 р за 1000 знаков с пробеламиКопирайтинг37 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен продающий текст для лэндинга (http://sibeco-russia.net)Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад