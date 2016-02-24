Написание коротких статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт20 заявок328 просмотров

Требуется писать короткие статьи-описания к видеоряду, не больше 700 символов.  Работы достаточно, справится любой. Желательно уметь быстро печатать. Описываете первые пять роликов, а затем переходим на дальнейшее сотрудничество. Выплачиваем деньги на вебмани. Работа происходит на специальном сайте.

Написание статей
9 лет назад
Farlandia
Дмитрий 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров