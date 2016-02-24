Копирайтинг / рерайтинг статей для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт6 заявок297 просмотров

Необходим копирайтинг и рерайтинг статей для наполнения сайта компании, которая занимается перевозками при помощи манипуляторов. Необходимо написать текст по подробному ТЗ - https://docs.google.com/document/d/18bcZuIBbMVFP_emGHCQfMQPegtB6NvBhWuBU2FwcFeI/edit 

Бюджет - 0,5 $ (40-50 руб.) за 1000 з.б.п.

В случае успешного выполнения этого задания возможно долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество и постоянный приток качественных заказов на разные темы с нашей стороны. 

9 лет назад
AlexandraIskande
Александра 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров