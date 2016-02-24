Добрый день! Нужен опытный рерайтер новостей. Тематика: электронные платежные системы, криптовалюты, обменники, электронные финансы, биржи валют и т.д. Объемы работ: 2 полноценные новости в сутки. 60 новостей в месяц. Под ...
Рерайт/перевод текстов о путешествиях
Нужен человек, который делает рерайт английский текстов тематики путешествия.
Также нужен человек, который способен качественно переводить с русского на английский статьи этой же тематики.
В предложениях пишите то, что вы готовы делать (рерайт или перевод) и цену за 1000 символов, соответственно.
Человек нужен на долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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