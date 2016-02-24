Рерайт/перевод текстов о путешествиях

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт21 заявка436 просмотров

Нужен человек, который делает рерайт английский текстов тематики путешествия.

Также нужен человек, который способен качественно переводить с русского на английский статьи этой же тематики.

В предложениях пишите то, что вы готовы делать (рерайт или перевод) и цену за 1000 символов, соответственно.

Человек нужен на долгосрочное сотрудничество.

9 лет назад
znx7
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов

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Нет заявок фрилансеров