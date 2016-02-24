Рерайт/перевод текстов о путешествиях

Нужен человек, который делает рерайт английский текстов тематики путешествия.

Также нужен человек, который способен качественно переводить с русского на английский статьи этой же тематики.

В предложениях пишите то, что вы готовы делать (рерайт или перевод) и цену за 1000 символов, соответственно.

Человек нужен на долгосрочное сотрудничество.