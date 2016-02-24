Поднятие уникальности текста

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Закрыт15 заявок251 просмотр

Добрый вечер!

Необходимо поднять уникальность текста до 80% по системе "Антиплагиат" ручным способом, без тех.подъема и прочих хитростей(непечатаемые символы,замена букв и пр.).

Указывайте в проекте сроки и стоимость.

К заданию прикреплен файл-это пример текста с которым предстоит работать. 

9 лет назад
sneg_inka
Ольга 
42 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров