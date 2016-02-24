Добрый день! Нужен опытный рерайтер новостей. Тематика: электронные платежные системы, криптовалюты, обменники, электронные финансы, биржи валют и т.д. Объемы работ: 2 полноценные новости в сутки. 60 новостей в месяц. Под ...
Поднятие уникальности текста
Добрый вечер!
Необходимо поднять уникальность текста до 80% по системе "Антиплагиат" ручным способом, без тех.подъема и прочих хитростей(непечатаемые символы,замена букв и пр.).
Указывайте в проекте сроки и стоимость.
К заданию прикреплен файл-это пример текста с которым предстоит работать.
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