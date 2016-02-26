Контент менеджер группы ВК по спортивному питанию

Здравствуйте, нужно написать 6 текстов по 1000 збп, очень простые. Больше, чем 1050 збп писать не стоит.ТЗ проще некуда. Пример текста сброшу, но необязательно писать, опираясь на него, текст для ознакомления. Нужно ...