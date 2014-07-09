katrinkver

Катрин Квер katrinkver

 
34 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Копирайтер.

    $40

    Нужен копирайтер для написания статей на новый сайт. Желательно имеющий опыт в автомобильной тематике. Наша компания занимается продажей автозапчастей.

    Написание статей
    Копирайтинг29 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка вывески для магазина автозапчастей.

    1. Разработать логотип. 2. Разработать вывеску на магазин. 3. Визитки. Магазин занимается продажей (аккумуляторов, автохимии, инструментом.) Название магазина - ЭНЕРГИЯ АВТО, АВТОЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГИЯ AUTO.

    Наружная реклама19 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн баннера

    $25

    Нужно разработать дизайн баннера. Реклама дисков и радиаторов СТМ. Данные на баннере: логотип,телефоны. адрес. Сделать нужно сегодня до конца дня. СРОЧНО! Все вопросы пишите, отвечу.

    Наружная реклама12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн-макет вывески

    $25

    Нужно разработать дизайн имидж- вывески! текст: Автокомпоненты для отечественных автомобилей. либо Автозапчасти- Аксессуары-Автохимия-АКБ. ЛОГОТИП. ТЕЛЕФОНЫ. СДЕЛАТЬ НУЖНО БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.

    Наружная реклама18 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн воблера

    $10

    Создать дизайн-макет воблера, размер 11см*11см. Реклама аккумулятора производителя ТАВ. Цена за 1 Ам/ч = ( пустое окошко) Макет нужен сегодня до 23:00 по моск.времени.

    Наружная реклама5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн-макет воблера.

    $15

    Нужно разработать дизайн воблера, текст "Не переплачивай за бренд". Воблер для аккумулятора производителя ТАВ. Размеры 12см*12см.

    Наружная реклама5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка- дизайн книги

    $25

    Работа заключается в следующем, имеется написанная книга в ворд документе, нужно каждый лист сделать в фотошопе, подготовить на печать. Время работы сегодня до 24:00 по московскому времени.

    Photoshop
    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наклейка на автобоиль

    $50

    Валдай (тент) площадь нанесения 1755*4210 мм- 2 а/м Мое видение: макеты на две стороны авто. Общее требование: крупные читаемые контактные данные (особенно адрес сайта) и рекламируемый объект. 1. Валдай левая сторона реклама акб : bars, unikum, tab, megabatt, vega, ...

    Логотип для сайта
    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$49
10 баллов
9 лет назад
Наклейка на автобоиль
Четкая постановка задачи. Ведение диалога. Быстрое согласование. Аккуратная оплата. Приятное общение. Рекомендую.
Отлично выполнена работа, в срок. Рекомендую.
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