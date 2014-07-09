katrinkver

Нужен копирайтер для написания статей на новый сайт. Желательно имеющий опыт в автомобильной тематике. Наша компания занимается продажей автозапчастей.
- $40Копирайтинг29 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Разработать логотип. 2. Разработать вывеску на магазин. 3. Визитки. Магазин занимается продажей (аккумуляторов, автохимии, инструментом.) Название магазина - ЭНЕРГИЯ АВТО, АВТОЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГИЯ AUTO.Наружная реклама19 заявокЗакрыт8 лет назад
- $25
Нужно разработать дизайн баннера. Реклама дисков и радиаторов СТМ. Данные на баннере: логотип,телефоны. адрес. Сделать нужно сегодня до конца дня. СРОЧНО! Все вопросы пишите, отвечу.Наружная реклама12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $25
Нужно разработать дизайн имидж- вывески! текст: Автокомпоненты для отечественных автомобилей. либо Автозапчасти- Аксессуары-Автохимия-АКБ. ЛОГОТИП. ТЕЛЕФОНЫ. СДЕЛАТЬ НУЖНО БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО.Наружная реклама18 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Создать дизайн-макет воблера, размер 11см*11см. Реклама аккумулятора производителя ТАВ. Цена за 1 Ам/ч = ( пустое окошко) Макет нужен сегодня до 23:00 по моск.времени.Наружная реклама5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Нужно разработать дизайн воблера, текст "Не переплачивай за бренд". Воблер для аккумулятора производителя ТАВ. Размеры 12см*12см.Наружная реклама5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $25
Работа заключается в следующем, имеется написанная книга в ворд документе, нужно каждый лист сделать в фотошопе, подготовить на печать. Время работы сегодня до 24:00 по московскому времени.Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Валдай (тент) площадь нанесения 1755*4210 мм- 2 а/м Мое видение: макеты на две стороны авто. Общее требование: крупные читаемые контактные данные (особенно адрес сайта) и рекламируемый объект. 1. Валдай левая сторона реклама акб : bars, unikum, tab, megabatt, vega, ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад