Разработка вывески для магазина автозапчастей.

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт19 заявок190 просмотров

1. Разработать логотип.

2. Разработать вывеску на магазин.

3. Визитки.

Магазин занимается продажей (аккумуляторов, автохимии, инструментом.)

Название магазина - ЭНЕРГИЯ АВТО, АВТОЭНЕРГИЯ, ЭНЕРГИЯ AUTO.

9 лет назад
katrinkver
Катрин 
35 лет
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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