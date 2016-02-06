Дорожный баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Закрыт16 заявок187 просмотров

Нужно создать дизайн дорожного баннера размером 3x6 (метров).

Баннер делится на две части с названиями двух сайтов.

Обязательно предоставление нескольких вариантов баннеров (минимум 3).

Жду Ваших предложений)

9 лет назад
AndreyWeb-ID
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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