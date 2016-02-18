Баннера 2 шт.

Лестница на приложенном фото ведет ко входу в караоке-кафе с названием "КарамЭль" или "КарамЭлька", взятого из стандартной "карамель"/"карамелька" (на ваше усмотрение, в зависимости от габаритов надписи) и названия комплекса "Эль". Фото комплекса снаружи так же в приложении. ...