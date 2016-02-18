Нужно создать дизайн дорожного баннера размером 3x6 (метров). Баннер делится на две части с названиями двух сайтов. Обязательно предоставление нескольких вариантов баннеров (минимум 3). Жду Ваших предложений)
Баннера 2 шт.
1 баннер: Размер 130 см х 60 см. Желтый фон, черные буквы. Текст: Продажа-обмен 3-х комнатная квартира (918) 02-22-072
2 баннер: Размер 100 см х 50 см. Красный фон, белые буквы. Текст: Продажа-обмен 8(918) 02-22-072
Требования к макету: tiff в слоях, CMYK.
Оплата на карту Сбербанка или кошелек вебмани в рублях по курсу на день оплаты.
Выбранный исполнитель
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