Нужно нарисовать афишу караоке - клубу. Пишите свои сроки и бюджет. Оплата только по факту ПРИНЯТИЯ работы!
Баннер
Дизайн баннера размером 120 см ширина х 150 см высота. В одном стиле с приложенными файлами. Белый фон, красные буквы. Вставить красивый рисунок мяса, либо кусочков мяса.
Написать: свинина говядина баранина.
Требования к макету: tiff в слоях, CMYK.
Оплата на карту Сбербанка или кошелек вебмани в рублях по курсу на день оплаты.
Выбранный исполнитель
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