Нужно создать рекламный баннер для печати.

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Наружная реклама
Завершен7 заявок165 просмотров

Необходимо разработать  дизайн фото-банера для печати в типографии.  

На двери длина 112 м  ширина 59см сверху слева должен располагаться наш логотип "Точное время" .

Темный фон.  На двери перечисление наших услуг:  Ремонт и изготовление ювелирных изделий; гравер; родирование, ремонт часов любой сложности; реставрация. Добавить к фону красивые картинки.

Оставляем надпись ювелир 74 см*13,5см.

9 лет назад
kotiara83
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

alexandr323
Александр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$3
1 день
Спасибо, Алксандр! Вся работа была выполнена качественно и в срок!
Очень интересно было с Вами поработать Константин. Буду рад и в дальнейшем сотрудничать с Вами.

Заявки фрилансеров

alexandr323
Александр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать макет рекламного баннера

    Нужен макет для печати 2-х рекламных баннеров разм. 4750х1100 мм. каждый.  Фото фасада прилагаю. Должно бросаться в глаза с 20-ти метров.  От Вас 2-3 эскиза, и проработка тог варианта, на кот. остановимся. Еще фото существующей ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Баннер

    $4

    Дизайн баннера размером 120 см ширина х 150 см высота. В одном стиле с приложенными файлами. Белый фон, красные буквы. Вставить красивый рисунок мяса, либо кусочков мяса.  Написать: свинина говядина баранина.  Требования к ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Баннера 2 шт.

    $2

    1 баннер: Размер 130 см х 60 см. Желтый фон, черные буквы. Текст: Продажа-обмен 3-х комнатная квартира (918) 02-22-072 2 баннер: Размер 100 см х 50 см. Красный фон, белые буквы. Текст: Продажа-обмен 8(918) 02-22-072 ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дорожный баннер

    Нужно создать дизайн дорожного баннера размером 3x6 (метров). Баннер делится на две части с названиями двух сайтов. Обязательно предоставление нескольких вариантов баннеров (минимум 3). Жду Ваших предложений)

    Наружная реклама16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Придумать шрифт и цвет для вывески

    $25

    Лестница на приложенном фото ведет ко входу в караоке-кафе с названием "КарамЭль" или "КарамЭлька", взятого из стандартной "карамель"/"карамелька" (на ваше усмотрение, в зависимости от габаритов надписи) и названия комплекса "Эль". Фото комплекса снаружи так же в приложении. ...

    Наружная реклама13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Необходимо выполнить дизайн проект выставочного стенда к выставке.

    $19000

    Есть необходимость выполнения полного цикла работ по созданию выставочного стенда к выставке в апреле. Интересуют только исполнители с серьёзным портфолио! В приложении бриф от заказчика.

    Наружная реклама4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наружная реклама

    Добрый день. Я уже работаю дизайнером  более 3 лет. Хорошо знаю наружную рекламу. И смогу сделать вам стандартный банер 3 х 6, со всеми условиями, которые вы описываете в заказе.

    Наружная рекламанет заявок
    Закрыт
    9 лет назад