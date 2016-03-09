Связка сервисев crm, analytics и др. через API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо:

1. Связать сайт клиента с amocrm - загрузка заявок на сайте.

2. Связать сервис callback с amocrm 

3. Связать calltraking с amocrm

4. Выгрузка из amocrm всей статистики в google analytics

Это не разовая потребность. Поэтому ищем хорошего специалиста.

AmoCRM
9 лет назад
pserebryakov
Павел 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров