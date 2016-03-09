Требуется программист Python / Django. Работа ПРОЕКТНАЯ (Киев), в команде со штатным программистом. Оплата 12 000 грн Требования к кандидату: Хорошее знание Python 2.7 \ Django 1.8 (желательно Oscar), ...
Нужно дописать скрипт, чтобы при вызове пересчитывал размеры других
На сайте есть выезжающий сайдбар. Нужно чтобы при открытии/закрытии сайдбара автоматически пересчитывались размеры слайдеров (FlexSlider, Owl Carousel) и адаптивного меню ( http://352media.github.io/flexMenu/ ). Сейчас, чтобы пересчитать размеры блоков нужно изменять размеры окна или обновлять страницы.
Ссылку на сайт пришлю в личные сообщения. Здесь не могу показать
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