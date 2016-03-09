Нужно дописать скрипт, чтобы при вызове пересчитывал размеры других

На сайте есть выезжающий сайдбар. Нужно чтобы при открытии/закрытии сайдбара автоматически пересчитывались размеры слайдеров (FlexSlider, Owl Carousel) и адаптивного меню ( http://352media.github.io/flexMenu/ ). Сейчас, чтобы пересчитать размеры блоков нужно изменять размеры окна или обновлять страницы.

Ссылку на сайт пришлю в личные сообщения. Здесь не могу показать