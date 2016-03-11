Настроить карту Гугл для сайта

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Закрыт4 заявки187 просмотров

Необходимо настроить карту Гугла для сайта таким образом, чтобы метки на карте открывали ссылки (якоря) на заданной странице. 

дополнительно : возможность использовать свои иконки, разные стили линий. 

плюс кластеризация. и,конечно, возможность последующего редактирования. 

Задание следует выполнить в виде подробного хэлпа по настройке карты для сайта с предварительной демонстрацией возможностей на сделанном вами примере.  

Образец того, какой именно функционал требуется и как это должно выглядеть предоставлю. 

P.S. как вариант. имеется недоделанная работа, содержащая ошибки. А именно – неправильная кодировка, невозможность редактирования карты, незакрывающиеся диалоговые окна. Можно попробовать исправить или доработать, если это упростит и ускорит процесс.

9 лет назад
veresk22
Борис 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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