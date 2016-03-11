Настроить карту Гугл для сайта

Необходимо настроить карту Гугла для сайта таким образом, чтобы метки на карте открывали ссылки (якоря) на заданной странице.

дополнительно : возможность использовать свои иконки, разные стили линий.

плюс кластеризация. и,конечно, возможность последующего редактирования.

Задание следует выполнить в виде подробного хэлпа по настройке карты для сайта с предварительной демонстрацией возможностей на сделанном вами примере.

Образец того, какой именно функционал требуется и как это должно выглядеть предоставлю.

P.S. как вариант. имеется недоделанная работа, содержащая ошибки. А именно – неправильная кодировка, невозможность редактирования карты, незакрывающиеся диалоговые окна. Можно попробовать исправить или доработать, если это упростит и ускорит процесс.