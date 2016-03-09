Необходимо доработать горячие предложения, переработать фильтр стран. Подробнее в прикрепленном документе.
Проанализировать сайт, CRM и задачи
Необходимо, провести
1. анализ существующей ситуации и поставленных задач
2. предложение вариантов для дальнейших разработок с ориентировочными ценами (начать всё с нуля или продолжить доводить до ума то, что имеется)
3. составление плана на основе принятого нами решения и бюджета с указанием исполнителей и рекомендациями
4. составление ТЗ по мероприятиям, намеченным в плане (оплачивается отдельно по согласованию)
Имеется:
- офис (сфера - полиграфические услуги, широкоформатная печать, печать на сувенирах и футболках), 2 дополнительных отдела поменьше (с похожим на 90% наполнением)
- 2 основных сайта http://prospekt-print.ru/ (joomla) и http://kru74.ru/ (html через программу incomedia), несколько дополнительных сайтов, хостинги и домены от разных компаний (3-4 шт)
- Компьютер "сервер", который раздаёт интернет и используется как хранилище файлов внутри офиса
- CRM на Django (размещена на хостинге)
- программист, который занимался CRM, но у которого сейчас катастрофически не хватает времени на доработки, так как все время посвящает основной работе, и который может ввести в курс дела и в какой-то степени поучавствовать в проекте
Задачи, которые хотелось бы осуществить до осени 2016г.:
- оптимизация затрат на хостинг и домены (размещение на наиболее выгодных условиях в одном месте)
- SEO-продвижение prospekt-print.ru по всем направлениям: полиграфические услуги, широкоформатная печать, бизнес-сувениры,
- встраивание в сайт каталога http://prospekt-print.ru/shop/catalog/index/ на более качественном уровне
- создание личного кабинета для пользователей сайта
- настройка компьютера "сервера" для сохранения файлов из CRM на нем
- более глубокая интеграция имеющихся решений на сайтах в CRM, либо замена на аналогичные
- настройка экспорта данных из 1С и банка в CRM
- исправление ошибок и доработка CRM (в финансовой, складской и аналитической частях)
- комплексная задача:
1. Создание универсального инструмента для построения алгоритмов работы различных калькуляторов по печати (пример, того, что имеется во вложении)
2. Настройка взаимодействия с прочими компонентами в имеющейся системе и отладка работы в процессе использования CRM персоналом
3. Создание инструмента для размещения калькуляторов на страницах сайтов (сайты Joomla, Html)
4. Организация процесса вида: клиент на сайте производит расчет через интересующий его калькулятор, прикрепляет файлы, указывает контактную информацию, отправляет заявку, заявка приходит в нашу базу для дальнейшей обработки менеджером
подробности в личке
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