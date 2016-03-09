Проанализировать сайт, CRM и задачи

Необходимо, провести

1. анализ существующей ситуации и поставленных задач

2. предложение вариантов для дальнейших разработок с ориентировочными ценами (начать всё с нуля или продолжить доводить до ума то, что имеется)

3. составление плана на основе принятого нами решения и бюджета с указанием исполнителей и рекомендациями

4. составление ТЗ по мероприятиям, намеченным в плане (оплачивается отдельно по согласованию)

Имеется:

- офис (сфера - полиграфические услуги, широкоформатная печать, печать на сувенирах и футболках), 2 дополнительных отдела поменьше (с похожим на 90% наполнением)

- 2 основных сайта http://prospekt-print.ru/ (joomla) и http://kru74.ru/ (html через программу incomedia), несколько дополнительных сайтов, хостинги и домены от разных компаний (3-4 шт)

- Компьютер "сервер", который раздаёт интернет и используется как хранилище файлов внутри офиса

- CRM на Django (размещена на хостинге)

- программист, который занимался CRM, но у которого сейчас катастрофически не хватает времени на доработки, так как все время посвящает основной работе, и который может ввести в курс дела и в какой-то степени поучавствовать в проекте

Задачи, которые хотелось бы осуществить до осени 2016г.:

- оптимизация затрат на хостинг и домены (размещение на наиболее выгодных условиях в одном месте)

- SEO-продвижение prospekt-print.ru по всем направлениям: полиграфические услуги, широкоформатная печать, бизнес-сувениры,

- встраивание в сайт каталога http://prospekt-print.ru/shop/catalog/index/ на более качественном уровне

- создание личного кабинета для пользователей сайта

- настройка компьютера "сервера" для сохранения файлов из CRM на нем

- более глубокая интеграция имеющихся решений на сайтах в CRM, либо замена на аналогичные

- настройка экспорта данных из 1С и банка в CRM

- исправление ошибок и доработка CRM (в финансовой, складской и аналитической частях)

- комплексная задача:

1. Создание универсального инструмента для построения алгоритмов работы различных калькуляторов по печати (пример, того, что имеется во вложении)

2. Настройка взаимодействия с прочими компонентами в имеющейся системе и отладка работы в процессе использования CRM персоналом

3. Создание инструмента для размещения калькуляторов на страницах сайтов (сайты Joomla, Html)

4. Организация процесса вида: клиент на сайте производит расчет через интересующий его калькулятор, прикрепляет файлы, указывает контактную информацию, отправляет заявку, заявка приходит в нашу базу для дальнейшей обработки менеджером

подробности в личке