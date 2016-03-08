1) сделать код для вставки поиска предприятий по яндексу на вордпрессу 2) установить на двух сайтах с разными темами вот пример http://pogreb-podval.ru/firms вот документация https://tech.yandex.ru/maps/geosearch/ желательно следующее: поиск предприятий ...
Интеграция c iii.ru (бот болталка для сайта)
Разработать модуль по поддержки автоматических диалогов пользователей (быстрый посланник, почта, чат), используя сервис iii.ru и собственный скрип автоответчиков (сайт на boonex дельфин).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужна защита от парсинга, есть одна проргамка написаная товарищем от сюда, но для нее нужен был отдельный сервер или впс, перенос не актуален поэтому исходите из того что есть - masterhost.ru - сервер на троих, ...Завершен9 лет назад
Нужно сделать сайт Рабочий вариант дизайна прилагается - http://oreshki-news.net/ ТРЕБОВАНИЯ К САЙТУ Быстрота работы. Верстка 100% как http://oreshki-news.net/ - можно даже полностью скачать и адаптировать под себя, единственное чтоб ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Сайт на платформе Joomla. С интегрированным интернет-магазином на платформе Ecwid. Нужно доработать главную страницу сайта. Что имеем сейчас: http://samovar74.ru/ Что хотим видеть на главной странице - во вложенииВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
На музыкальном сайте, который берет данные с Вконтакте, стала вылезать ошибка при поиске новых исполнителей: server returned error ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST Нужно исправить.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Надо восстановить сайт из web.archive.org с сохранением структуры сайта. Количество страниц около 3000. Интересуют сроки и цена за всё.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
ТЗ в приложении. Соблюдение его требований обязательно. Никаких функций, не предусмотренных в ТЗ, не требуетсяВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Настроить модуль SeoPro для сайта budpolimer.com.ua Модуль скачал, установил, настроил (после этого товары без дублей) - НО невозможно зайти в редактирование товара (выдаеть ошибку) Fatal error: Call to undefined method ControllerCatalogProduct:: ............................................line 1036 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте уважаемые - нужно сделать модуль ЛК с возможностью: 1-регистрация пользователей 2-пополнения баланса - интеграция с unitpay | robokassa 3-платная фиксация новостей по доп. полях 4-Добавления новости 5-Мои новости ...Завершен9 лет назад
Друзья необходимо создать качественную посадочную страницу с уникальным дизайном и высокой конверсией, а также подключение и качественная настройка рекламных кампаний с последующим обслуживанием. Сфера деятельности - изготовление и строительство Канадских домов из Сип панелей. Регион ...Завершен9 лет назад