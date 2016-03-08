Интеграция c iii.ru (бот болталка для сайта)

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Закрытнет заявок159 просмотров

Разработать модуль по поддержки автоматических диалогов пользователей (быстрый посланник, почта, чат), используя сервис iii.ru и собственный скрип автоответчиков (сайт на boonex дельфин). 

9 лет назад
retoldname
Дмитрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров